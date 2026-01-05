女優の松下奈緒（40）や俳優の安田顕（52）が5日、都内でフジテレビ系「夫に間違いありません」（月曜後10・00）の制作発表に出席した。

水死体として誤認された夫を演じる安田。私生活では「年明けからこの4日間は、とにかくちゃんみなさんを見てますね」と明かした。「もう大みそかに衝撃を受けましたよ。本物を見た。あれが表現者か。もう涙が止まらなくて、この4日間ちゃんみなさんしか見てないし、頭の中ちゃんみなさんしかないんです。あんな人はいない」と大絶賛し、その後もちゃんみなの魅力を熱弁した。

作品名にちなんで「間違いない」と断言できるオススメのものを聞かれると、安田は「ちゃんみなさんですね」と食い気味に回答。「ちゃんみなさんに間違いありません。僕の中で圧倒的に2026年ナンバーワンですね。まだ1月ですけど。もう仕事が手につかない！」とドハマリしている様子だった。

今年の抱負はもちろん「ちゃんみなさんのライブを見に行くこと」。「対談とか絶対しない。恐れ多い。触れちゃいけない。自分のお金でライブ行きます」と推しへの熱い思いが止まらなかった。