アイドルグループの「MelMi」と「fairy☆dolls」などに所属する、ななりんが5日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。ファンから暴力行為を受けたトラブルを報告した。

「年始のfairy☆groupライブ、会いに来てくれて本当にありがとう いつもななりんやグループにたくさんの愛を注いでくれてありがとうだよ 2026年も一緒にいっぱい思い出作ろうね」と感謝の投稿。その後、数時間後に「今日は初めてファンの方に、物販中に肩を鷲掴みされて身体を突き飛ばされて悲しい気持ちになったけど、そうさせてしまうほど悲しい気持ちにさせてしまったのかなと思うとごめんねの気持ち」とファンを気遣いながら切り出し、「というか普通に痛かったし、後ろに壁あったから打ち所悪かったら頭もぶつけてたし、暴力的な人は、今まで沢山応援してくれてたり愛が重かったりしても、基本的に出禁になるので気をつけてほしいな。わたしはひとりしかいないので、」と打ち明けた。

さらに「アイドルに暴言、怒る、手を出すのはやめましょうね。紳士さんはみんな、欲望はおさえて」と願った。

ファンやフォロワーからも「本当に大事に至らなくて良かった」「そういうことをする人は一発退場でいい」「弱い女の子に対して暴力振るう時点でファンの資格ないと思う」「出禁でしょうけど…逆恨みも怖いよね」「出禁どころか警察沙汰ですよ。暴力事件」などのコメントが寄せられている。

また、fairy☆dollsの公式Xでも5日、「【お知らせ】」と題し、「運営判断により、出演者・スタッフの安全確保および円滑な運営のため、一部のお客様につきまして、当グループおよび関連イベントへのご来場・接触をお断りしております。今後とも、安心して楽しめる環境づくりに努めてまいります。何卒ご理解くださいますようお願いいたします」と発表された。