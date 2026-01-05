¾¾»³Àé½Õ¤¬¼ÂÌ¾¹ðÇò¡¢¹ÈÇò¤Ç¡Ö²¶¤¬¿´ÇÛ¡×¤·¤¿ÃËÀ²Î¼ê¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç½Ð¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¡Ä¡×
²Î¼ê¾¾»³Àé½Õ¡Ê70¡Ë¤¬4Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ºòÇ¯Ëö¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¤·¤¿¡£
¾¾»³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÇ¯¤Ç¹ÈÇò¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖTUBE¡¢Á°ÅÄ¡ÊÏËµ±¡Ë¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¿¤·¡×¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤TUBEÁ°ÅÄÏËµ±¡Ê60¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö²¶¤¬¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤¬ÂÀ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç½Ð¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤Í¡£¤»¤á¤Æ¡¢¾¯¤·¤ÏºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤è¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÃæ´Ö¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¢¤ì¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ÎTUBE¡ÊÁ°ÅÄÏËµ±¡¢³ÑÌî½¨¹Ô¡¢½ÕÈªÆ»ºÈ¡¢¾¾ËÜÎèÆó¡Ë¤Ï27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¡£¡Ö¹ÈÇò¡¡²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£