この先1週間の道内は、冬型の気圧配置や低気圧の影響を受けて、日本海側を中心に雪の降る日が多いでしょう。7日(水)から8日(木)にかけてや10日(土)頃は日本海側以外の地域でも雪の降る時間がありそうです。最新の気象情報に注意して下さい。

また、最高気温が平年より高くなり、寒さの緩む日もありますが、路面状態が変化する可能性があります。転倒事故などには引き続き注意して下さい。

低気圧の影響で、全道的に雪の降る日も 最新の気象情報に注意

今日(5日)の道内は冬型の気圧配置となり、日本海側など所々で雪が降り、一部で降り方が強まりました。一方、太平洋側東部ではよく晴れて、青空の広がった所もありました。



この先、道内で広く天気が崩れるのは、7日(水)から8日(木)にかけてです。

7日(水)の北海道付近には西から低気圧が近づきます。その後、8日(木)にかけて通過し、次第に冬型の気圧配置となる見込みです。このため、普段雪が降りやすい日本海側以外の地域でも、雪の降る時間があるでしょう。全般に湿った雪質となり、日本海側や太平洋側西部を中心に時折降り方が強まります。また、沿岸を中心に風も強まるため、ふぶきによる見通しの悪さや電線への着雪などに注意して下さい。



9日(金)はいったん雪の降り方は弱まりますが、早くも10日(土)には次の低気圧が北海道付近に近づき、11日(日)にかけて通過する見込みです。10日(土)頃は雲が広がりやすく、日本海側を中心に雪の降る所があるでしょう。

10日(土)からは3連休、そして11日(日)は札幌市内など、成人の日の行事が行われる予定の所もあります。低気圧の進路や発達の程度によっては、雪や風が強まる可能性があるため、最新の気象情報に注意して下さい。

寒さのピークは明日6日(火)まで 転倒事故には注意を

明日6日(火)は厳しい寒さが続き、予想最高気温は平年より4℃ほど低く、氷点下5℃前後にとどまります。7日(水)は寒さは弱まり、最高気温は広く0℃前後、函館など道南方面はプラスの4℃くらいまで上がる見込みです。8日(木)から11日(日)にかけては最高気温は平年並みか3度ほど高いですが、来週の12日(月・祝)は再び厳しい寒さが戻ってくるでしょう。



なお、7日(水)は広く湿った雪が降り、気温も平年より高くなるため、路面の雪が解けてシャーベット状態となる所もありそうですが、7日(水)の夜から8日(木)朝の冷え込みによって、つるつるとした滑りやすい路面に変化する可能性があります。

なるべく両手に荷物は持たず、歩幅は狭くするなど、転倒事故を起こさないように気をつけましょう。