トミー・リー・ジョーンズの娘ヴィクトリアさん（34）、元旦にホテルで死亡を確認 薬物過剰摂取の可能性も
「メン・イン・ブラック」シリーズや日本の缶コーヒー「BOSS」のCM出演などで知られる俳優トミー・リー・ジョーンズの娘、ヴィクトリアさんが元日に亡くなった。34歳だった。VarietyやJustJaredなど、複数の米メディアが報じた。
【写真】トミー・リー・ジョーンズとレッドカーペットに登場したヴィクトリアさん
報道によると、ヴィクトリアさんは現地時間1月1日午前3時前、サンフランシスコのフェアモントホテルにて、駆け付けた救急隊員により死亡が確認されたという。死因などの詳細は明らかになっていないが、薬物の過剰摂取の可能性があると伝えられている。
トミー・リー・ジョーンズと、2番目の妻キンバリー・クラフリーの間に生まれたヴィクトリアさんは、『メン・イン・ブラック2』（2002）や、トミーの監督デビュー作『メルキアデス・エストラーダの3度の埋葬』（2005）、同じく監督作『ミッション・ワイルド』（2014）で父と共演。さらに、ドラマ『ワン・トゥリー・ヒル』などにも出演した。また、父の出演作のプレミアやレッドカーペットイベントに、たびたび同行する姿も見られていた。
娘の訃報をうけ、トミーと家族はE！Newsを通じて声明を発表。「温かい言葉と思いやり、そして祈りに感謝します。どうかこの困難な時に、私たちのプライバシーを尊重してください」とコメントしている。
