女優の松下奈緒が５日、都内で同日にスタートするフジテレビ・カンテレ系の連続ドラマ「夫に間違いありません」（月曜・後１０時）の制作発表に出席した。

事故で死別したと思っていた夫が１年後に帰還することから始まるオリジナルのサスペンスドラマ。松下は「年末年始、１週間ぐらい撮影がなかったのですが、（撮影が再開される）明日が楽しみになっている。早く皆さんに見てもらいたいという気持ち」と自信をみせた。

タイトルにちなみ、自らの「間違いない」ものについて尋ねられると「このドラマ、面白いに間違いありません」と自画自賛。「１月冬のドラマで、この作品が一番最初に始まるので良いスタートを切りたい。１話をみたら最終話を見たくなることが間違いないです」と太鼓判を押した。

松下の夫役を演じた安田顕は松下の熱演を回想。「私のところに興奮の面持ちでかけよってくるシーンで、松下さんが畳で転んですべって真横になった。「見事なコケ方で、そういう競技があるなら１０・０だと思います」とたたえると、松下は照れ笑い。「そのあとはすべらないように靴下をぬらして…。白熱したシーンでした」と振り返っていた。