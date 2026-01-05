バービー「年始ということで新調したパンツを履いたら…」 “衝撃”姿公開に「元気もらいました」「大好きです」 夫＆長女＆愛犬との家族ショットも披露
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービー（41）が4日、自身のインスタグラムを更新。自身のシュールな姿のショットや家族時間の写真とともに、年始のメッセージをつづった。
【写真】「年始ということで新調したパンツを履いたら…」バービーが公開した“衝撃”ショット
バービーは「年始ということで新調したパンツを履いたらお股が裂けました。ももひきが丸見えです。あけましておめでとう御座います バービーです...」とつづり、着用しているズボンの股部分が見事に破れており、おなかの部分には使い捨てカイロのようなものがうっすら透けて見えているという、シュールな自身の姿をアップ。
おなかのカイロについてはストーリーズで「年末に体がバキバキすぎて初めてのエステに駆け込んだのね そしたら元銀座のママで一万人みてるって豪語するオーナーセラピストさんに『背中でお手紙が書けるくらい硬い』って言われて（独特な表現） 巡りが悪すぎるから尾てい骨と丹田にカイロ貼りなさいって言われたから実践してたの」と説明していた。
さらに「公園で娘と遊んでおりましたが、写真を見返すと、わたしが遊んでもらっていたようです。バービーです...」とのコメントとともに、長女（1）と楽しそうに遊ぶ姿や夫＆愛犬も交えた家族ショットなど、幸せそうな家族時間の写真も披露した。
この投稿にファンからは「元気もらいました!!ありがとうございます」「開きましたね おめでとうございます」「大好きです 開け（明け）ましておめでとうございます」「いつも良いエネルギーをありがとうございます」「朝から声と鼻出ました ありがとうございます」「全身白、お腹のカイロ、素敵すぎる」など、さまざまな反響が寄せられている。
バービーは2021年4月に、インスタグラムのDMをきっかけに3年間交際した年下の一般男性・つーたんさんと結婚。24年5月に3年間の妊活を経て第1子の妊娠、同年8月に女児の出産を報告している。
