高市首相は、アメリカによるベネズエラでの軍事作戦をどう評価するか聞かれ、「情勢安定化に向けた努力を進める」と述べただけで、直接的な言及を避けました。

高市首相

「従来から、自由、民主主義、法の支配といった基本的価値や原則を尊重してまいりました。日本政府はこうした一貫したわが国の立場に基づいてG7や地域諸国を含む関係国と緊密に連携しながら、引き続き情勢の安定化に向けた外交努力を進めてまいります」

高市首相は「邦人の安全確保を最優先としつつ、関係国と緊密に連携して対応にあたっている」と強調しました。

高市首相としては、法の支配による秩序の維持と同盟国アメリカへの配慮という板挟みの中、軍事作戦への直接的な評価は避けた形です。

高市首相はまた、給付付き税額控除の設計を含めた社会保障改革に関する超党派の「国民会議」を今月、設置すると明らかにしました。高市首相は「与野党の垣根を越え、議論し結論を得ていきたい」と強調しました。

また、通常国会の会期中に衆議院の解散・総選挙を行う考えがあるか問われ、高市首相は「物価高対策の効果を実感いただく事が大切で、目の前の課題に懸命に取り組んでいる」と述べるにとどめました。