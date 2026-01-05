SR渋谷がジョーダン・ダラスとの契約満了…ウェルシュ不在のピンチを支えた米出身28歳ビッグマン

B1東地区所属のサンロッカーズ渋谷は1月5日、ジョーダン・ダラスとの契約が満了となり、同日付で自由交渉リストに公示されたことを発表した。

アメリカ出身で現在28歳のダラスは、208センチ108キロの体格を誇るビッグマン。デンマーク、ルクセンブルク、キプロス、コソボ、チェコ、ドミニカのチームを渡り歩き、今シーズンにバンビシャス奈良へ加入。その後、ケガ人が続出した三遠ネオフェニックス、ベルテックス静岡、SR渋谷と籍を移した。

今回の発表に際し、クラブは「ダラス選手は、トーマス・ウェルシュ選手のインジュアリーリスト登録を受け、2025年12月16日に選手契約を締結。全7試合でロスター登録され、3試合に出場しました。出場機会は限られたものの、インサイドのバックアップとして常に準備を怠らず、チームを支えてくれました。短い期間ではありましたが、負傷者を抱える厳しいチーム状況の中で貢献してくれたダラス選手に、心より感謝するとともに、今後のさらなる活躍をお祈りいたします」と、感謝。

また、SR渋谷を去るダラスは「サンロッカーズファミリーの皆さん、本当にありがとうございました。 短い時間でしたが、ファン、ブースターの皆さんのサポートを感じることができました。 これからのサンロッカーズの活躍を祈ってます！Go Sunrockers!」と、コメントを送っている。

