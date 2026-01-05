５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円１８銭前後と昨年１２月３０日午後５時時点に比べ１円２０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円６７銭前後と同１０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５７円００銭前後で推移していたが、午後１時１０分過ぎには１５７円３０銭近辺まで上昇。１２月２２日以来のドル高・円安水準となった。大発会を迎えた東京株式市場で日経平均株価が急伸するなか、リスク選好のドル買い・円売りが優勢となった。米国がベネズエラを攻撃しマドゥロ大統領を拘束したが、その影響はいまのところ限られている様子だ。今週は９日の米１２月雇用統計が注目されており、今晩は米１２月ＩＳＭ製造業景況指数が発表される。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６８５ドル前後と同０．００８０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS