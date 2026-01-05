明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
０８：５０ 日・マネタリーベース
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１６：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）
１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
○決算発表・新規上場など
決算発表：久光薬<4530>，中北製<6496>，ハイデ日高<7611>，薬王堂ＨＤ<7679>，高島屋<8233>，スローガン<9253>，アークランズ<9842>
出所：MINKABU PRESS
○決算発表・新規上場など
