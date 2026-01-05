台湾女性の無償労働、1日平均3.03時間 5年で9分減にとどまる
（台北中央社）衛生福利部（保健省）が発表した最新の調査結果で、台湾女性が2024年、無償でケア労働に従事する時間は1日当たり約3時間2分だったことが分かった。5年前の前回調査時よりやや減ったものの、短縮時間は9分間にとどまった。
同調査は15歳から64歳の女性が対象。世界の「無償労働」に関する定義を参照し、家族の世話や家事、ボランティアに携わる時間などを訪問やアンケートで調査した。最新の調査は2024年に実施し、昨年9月に結果を公開した。
無償労働にかけた時間のうち、家事が1.51時間（約1時間31分）と最も長く、家族や近隣住民、友人の世話が1.47時間（約1時間29分）で、ボランティアが0.05時間（約3分）となっている。
婚姻状況で見ると、配偶者や同居のパートナーがいる女性の無償労働時間が最も長く、1日当たり4.41時間（約4時間25分）に達した。前回調査時とほぼ同水準だったが、その配偶者やパートナーより2.6倍の時間を無償労働に費やしていた。
一方、未婚者の場合は1.13時間（約1時間8分）にとどまった。
（陳婕翎／編集：荘麗玲）
