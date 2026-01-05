【FC東京】百年構想リーグでのチーム編成と新背番号を発表。注目の日本代表・佐藤龍之介は「23番」
2026年１月５日、FC東京が2026年の新体制発表会を開催。そこでチーム編成が発表された。現時点での新戦力（FC東京U−18からの昇格組を含む）は、田中颯（GK）、稲村隼翔（DF）、菅原悠太（MF／昇格組）、田中希和（MF／昇格組）、橋本健人（DF）、鈴木楓（DF／昇格組）、尾谷ディヴァインチネドゥ（FW／昇格組）、山田楓喜（MF）の８名で、復帰組は、木本恭生（DF）、大森理生（DF）、佐藤龍之介（MF）、東廉太（DF）の４名だった。注目の日本代表・佐藤龍之介は「背番号23」だった。
新戦力の稲村、橋本、山田の共通点は「レフティ」（松橋力蔵監督）。セットプレーでの得点力アップを実現するうえで、橋本、山田のプレースキックは重要なポイントになりそうだ。
在任２年目の松橋監督の下、以下が2026シーズン百年構想リーグに臨むトップチーム編成（選手のみ）だ。
＜選手&背番号一覧＞★＝新加入、☆＝復帰
１ 田中颯★
２ 室屋成
３ 森重真人
４ 木本恭生☆
５ 長友佑都
６ バングーナガンデ佳史扶
８ 高宇洋
９ マルセロ・ヒアン
10 東慶悟
11 小柏剛
15 大森理生☆
16 佐藤恵允
17 稲村隼翔★
18 橋本拳人
21 菅原悠太★
22 遠藤渓太
23 佐藤龍之介☆
24 アレクサンダー・ショルツ
26 長倉幹樹
27 常盤亨太
28 野澤零温
31 小林将天
32 土肥幹太
33 俵積田晃太
37 小泉慶
38 田中希和★
39 仲川輝人
42 橋本健人★
44 鈴木楓★
48 荒井悠汰
50 東廉太☆
55 尾谷ディヴァインチネドゥ★
58 後藤亘
71 山田楓喜★
77 北原槙
81 キム・スンギュ
88 山口太陽
ちなみに、田中颯は背番号１について「これ以上ない番号」とコメントし、昇格組の菅原悠太は「背番号21を自分色に染めたい」と話していた。安斎颯馬は海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備で始動日の活動に参加しなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
在任２年目の松橋監督の下、以下が2026シーズン百年構想リーグに臨むトップチーム編成（選手のみ）だ。
＜選手&背番号一覧＞★＝新加入、☆＝復帰
１ 田中颯★
２ 室屋成
３ 森重真人
４ 木本恭生☆
５ 長友佑都
６ バングーナガンデ佳史扶
８ 高宇洋
９ マルセロ・ヒアン
10 東慶悟
11 小柏剛
15 大森理生☆
16 佐藤恵允
17 稲村隼翔★
18 橋本拳人
21 菅原悠太★
22 遠藤渓太
23 佐藤龍之介☆
24 アレクサンダー・ショルツ
26 長倉幹樹
27 常盤亨太
28 野澤零温
31 小林将天
32 土肥幹太
33 俵積田晃太
37 小泉慶
38 田中希和★
39 仲川輝人
42 橋本健人★
44 鈴木楓★
48 荒井悠汰
50 東廉太☆
55 尾谷ディヴァインチネドゥ★
58 後藤亘
71 山田楓喜★
77 北原槙
81 キム・スンギュ
88 山口太陽
ちなみに、田中颯は背番号１について「これ以上ない番号」とコメントし、昇格組の菅原悠太は「背番号21を自分色に染めたい」と話していた。安斎颯馬は海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備で始動日の活動に参加しなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集