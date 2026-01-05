J１王者の鹿島が登録選手・背番号を発表！ 高校２年生でプロ契約の吉田＆元砂は何番に？
鹿島アントラーズは１月５日、J１百年構想リーグに臨むトップチームの登録選手と背番号を発表した。
昨季に９季ぶり９度目のリーグ優勝を果たした鹿島は、新シーズンに向けて準備を進めており、ここまでユースから３名、大学から２名の計５名が新戦力に加わっている。
トップ昇格の大川佑梧は「28」、高校２年生でプロ契約を締結した吉田湊海は「30」、元砂晏翔仁ウデンバは「35」を背負う。ともに明治大から加入の藤井陽登は「31」、林晴己は「24」だ。
また、溝口修平とエウベルは背番号を変更し、前者は「28」から「16」に、後者は「18」から「17」になる。
鹿島の登録選手・背番号は以下の通り。
GK
１ 早川友基
21 山田大樹
29 梶川裕嗣
31 藤井陽登（明治大／新加入）
DF
２ 安西幸輝
３ キム・テヒョン
４ 千田海人
５ 関川郁万
７ 小川諒也
16 溝口修平 ※背番号変更
22 濃野公人
23 津久井佳祐
25 小池龍太
28 大川佑梧（鹿島アントラーズユース／昇格）
32 松本遥翔
35 元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズユース／昇格）
55 植田直通
MF
６ 三竿健斗
10 柴崎 岳
13 知念 慶
14 樋口雄太
20 舩橋 佑
24 林 晴己（明治大／新加入）
27 松村優太
71 荒木遼太郎
FW
９ レオ・セアラ
11 田川亨介
17 エウベル ※背番号変更
19 師岡柊生
30 吉田湊海（鹿島アントラーズユース／昇格）
34 徳田 誉
40 鈴木優磨
77 チャヴリッチ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
