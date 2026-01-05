Ì¾¼èÍµ»Ò¡¡¹¥¤¤¹¤®¤ë¼ñÌ£¹ðÇò¡¡¡ÖÄÌ¿®¶µ°é¤Ç¡×³Ø¤Ó¾¡¼ê¤Ë¡È·ÝÌ¾¡ÉÌ¾¾è¤ë¤âÂçÊª¤«¤é¡ÖÄï»Ò¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÌ¾¼èÍµ»Ò¡Ê68¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÂçÊª¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÄï»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤Ï¡Ö2Ç¯Á°¡¢¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤ÊÉ¾È½¡×¤È²ó¸Ü¤·¡¢Ì¾¼è¤Ï¡Ö100±ß¤ò500±ß¤Ë¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤¢¤ì¤ò¸«¤¿(ÆüËÜ)´ñ½Ñ¶¨²ñ¤ÎÊý¤«¤é¡¢¥Õ¥§¥í¡¼¥·¥Ã¥×¾Þ¤È¤¤¤¦¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦»äËÜÅö¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤â¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÈÖÁÈ¤«¤é¤Ï²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎMr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤òµó¤²¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ËÜÅö¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÐÌÌ¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ê¤¬¤é¤â¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈÌ¾¼è¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¬¾¡¼ê¤ËÄÌ¿®¶µ°é¤Ç¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¡ÈÄÌ¿®¶µ°é¤Î¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡¢Mr.¥Ê¥È¥Ã¥¯¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤¿¤á¡¢¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤ËÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Öµö¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Èµö²Ä¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦Äï»Ò¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤·¡¢¹õÌø¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£Ì¾¼è¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤«¤é¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡×¤È¸½ºß¤â¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¹õÌø¤Ë¤»¤¬¤Þ¤ì¡¢1000±ß»¥¤ò1Ëü±ß»¥¤ËÊÑ¤¨¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
