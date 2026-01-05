プロ野球・巨人のドラフト1位、竹丸和幸投手が5日に自主トレを公開しました。

この日、埼玉県・鷺宮製作所グラウンドで練習を行った竹丸投手。ランニングから練習をスタートし、入念なストレッチやダッシュ、キャッチボールなどを行って汗を流します。

プロ野球選手としての生活がスタートする2026年については「スタートだなと、その気持ちが一番強いです」とコメント。年末年始は学生時代にお世話になったチームや親戚への挨拶を行ったそうで、高校時代の恩師などから「ここからがまたスタートだと思うから頑張ってね」と声をかけられたことを明かしました。

目前に控える入寮については、期待と不安の両面について言及。そのなかでも1月の目標としては「1年間シーズンで戦わなきゃいけないので、体力的な部分を一番伸ばしていきたい」と掲げました。さらに、今年1年の目標としては「一番は開幕ローテに入ることなんですけど、ケガをせずに1軍で1年間しっかり野球やれるように。それが一番目標です」とコメント。阪神との開幕カードでの起用についても意気込み、「開幕カードはすごく大事だと思うので、そこしっかり勝てるように、勝ちに貢献できるように投げられたらいいなと思います」と闘志を燃やしました。

2002年2月26日生まれと、今年の年男でもある竹丸投手。午年についての思いを聞かれると「そうですね、うーん…。ヒヒーンって感じですね」と答え、記者陣の笑いを誘いました。