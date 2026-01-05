1月1日付でオリックスの球団社長に就任した馬殿太郎氏（59）が、京セラドーム大阪で就任会見に臨んだ。

「パ・リーグ3連覇を成し遂げた湊前社長の後なので、大変重責を感じております。オリックス株式会社の大阪本社で直近10年勤務していて、その間もオリックス野球クラブのバックアップをしていたのですが、この10年間でみるみる強くなって、どんどんファンの熱量が増してチームが魅力的になったのを感じていた。その球団の社長という大役をいただき、大変光栄に思っている」

馬殿氏は90年にオリックス株式会社に入社し、富山支店長や松山支店長、東京中央支店長などを歴任。19年1月から法人営業部の副本部長とグループ関西副代表を務め、24年1月からは執行役も務めていた。18年1月から昨年までの間にリーグ3連覇、22年の日本一を球団経営の視点から支えた湊通夫前社長の後釜を引き継いだ。

前社長からは「馬殿が（新球団社長として）来てくれてよかった」と言葉を受け、「就任が決まる以前からコミュニケーションを取っていましたし、その言葉の中にいろんな事が含まれているんだろうなと感じた」と決意を新たにした。兵庫県出身で、自身を「根っからのオリックスファン」と表現。「3連覇、日本一を経験して、勝つということが一番ファンの皆さまと関西に喜びと力を与えることを体感した。もう一度そこを目指して頑張っていきたい」と、所信表明した。