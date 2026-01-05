Image: Apple

毎年9月にiPhoneの新しい世代が出る、というのはここ10年以上ほとんど疑われてこなかったApple（アップル）の“お約束”でした。

でも、その前提が変わるかもしれません。Appleは標準モデルのiPhone 18を2026年に出さない可能性が高い、とMacRumorsが報じています。

もしこれが事実なら、Appleは初めて「丸1年、新しい非ProのiPhoneを出さない」という選択をすることになります。

成功したiPhone 17が、異例の長寿モデルに

2025年に登場したiPhone 17は、販売面でも評価面でも成功しました。その成功も背景にあるのか、次の標準モデルであるiPhone 18は、2027年春まで登場しないと予想されています。

つまり、iPhone 17は18か月以上にわたって「最新の標準iPhone」であり続けることになります。これは、毎年きっちり世代交代してきたiPhoneの歴史の中でも、かなり異例ですね。

Appleは「全部一気に出す」のをやめる

この変化の背景にあるのが発売時期の分散です。

これまでAppleは、Proも無印もまとめて秋に発表してきました。しかし今後は、そのやり方を変え、秋はハイエンド、春はスタンダードという二段構えに移行すると噂されています。

具体的には、2026年秋にiPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、そして初の折りたたみiPhoneを投入。一方で、標準モデルのiPhone 18は、2027年春にiPhone 18eやiPhone Air 2と並んで登場する、というシナリオです。

なぜ今、こんな変更を？

理由はシンプル。iPhoneが増えすぎたから。

iPhone 16eやiPhone Airの登場、折りたたみiPhoneの追加、さらに旧モデルの継続販売を含めると、2026年末には8種類以上のiPhoneが同時に売られている可能性があります。

全部を一度に出すと、どうしても自社モデル同士で食い合ってしまいます。でも、発売時期をずらせば、それぞれのモデルに「主役の時間」を与えられるし、マーケティングも分かりやすくなります。

さらに、製造や物流の面でもメリットがあります。生産のピークを分散できれば、部品不足や製造遅延のリスクを下げられます。売上も特定の四半期に集中せず、より安定して計上できるようになります。

でもちょっとややこしい

合理的ではありますが、ユーザー目線で見ると少し厄介かも。

「今年は無印が出ない」「Proは秋、無印は春」という流れが定着すると、買い替えのタイミングが分かりにくくなるから。それに、iPhoneリリースが年1回のイベントではなく、年2回になることで、ワクワク感というか希少性というか、お祭り感も薄れそう。

まぁ、あくまで噂なのでどうなるかわかりませんけれど。

Source: MacRumors