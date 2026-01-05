飼い主さんからおやつを貰う鼻ぺちゃ猫ちゃんの光景が可愛すぎると話題に。飼い主さんがおやつを差し出した瞬間の猫ちゃんの反応には、「可愛すぎて何回もリピートしてしまう」「可愛すぎて笑っちゃうｗ」と絶賛の声が寄せられています。投稿は再生回数33万回を突破。たくさんの人に癒しを届けています。

【動画：近くにやってきた鼻ぺちゃ猫→『おやつ』をあげようとしたら…かわいい反応】

ママにおやつを貰いにやってきたぶぅちゃん

おやつを貰う姿が可愛いと話題になっているのは、Instagramアカウント『ぶぅママ あけどんべりー 2024.4.27♀ 2024.10.04』に投稿されたある日の光景。この日、エキゾチックショートヘアのぶぅちゃんは、ママの近くに行こうとテーブルの上へと登ってきたそう。ママのそばにやってきたぶぅちゃんは、目を細めてご機嫌なご様子。その穏やかな空気に、なんだかこちらまでほっこりしてしまいます。

そんなぶぅちゃんに、ママは優しく「おいで」と声をかけてあげたそう。そして、近くにやってきたぶぅちゃんに、おやつをあげることにしたのでした。

おやつを口元に運ぶと…

ぶぅちゃんのおやつタイムにすることにしたママは、おやつの入ったお皿をぶぅちゃんの近くに引き寄せます。すると、なにやら体を仰け反らせ始めたぶぅちゃん。

お皿を移動した時の音に驚いてしまったのかと思いきや…ママがおやつを一粒つまんで口元に持っていってあげると、ぶぅちゃんは再び体を仰け反らせて目を細めます。

どうやら、ぶぅちゃんはおやつの匂いが気になったご様子。思わずぎゅっと目を閉じてしまうぶぅちゃんの可愛らしい姿にキュンとしてしまいます。

顔を傾けながら食べる姿にキュン♡

目をつぶって体を仰け反らせていたぶぅちゃんですが、おやつを食べる気は満々。ママがぶぅちゃんのお口にもう一度おやつを近づけてあげると、ぶぅちゃんは目をつぶりながらお口をパクパクと動かします。

正面からだと食べづらいのか、お顔を斜めに傾けながら一生懸命おやつを口に入れるぶぅちゃん。その姿に、ママも思わず笑みがこぼれます。

そんなぶぅちゃんとママの和やかなおやつタイムの光景に、思わず癒やされる人が続出することとなったのでした。

ぶぅちゃんのおやつタイムの光景には、「こんな可愛い子おるん？」「なんて人間味のある猫ちゃんｗ」「癒やし効果すごすぎ」と、笑顔になった人から続々と寄せられることに。

Instagramアカウント『ぶぅママ あけどんべりー 2024.4.27♀ 2024.10.04』では、そんな鼻ぺちゃ猫ぶぅちゃんとママの温かくて幸せいっぱいの日々が綴られていますよ。

ぶぅちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ぶぅママ あけどんべりー 2024.4.27♀ 2024.10.04」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。