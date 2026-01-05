頭から毛布をかぶっていた猫に近づいていくと...？あまりにも尊いポーズに心が満たされると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で49万回表示を突破し、「可愛過ぎて変な声出た」「幸せ～」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：毛布をかぶってゆったりと過ごしていた『猫』→おててを見ると……『尊すぎる光景』】

神々しい姿にほっこり

Xアカウント「ぷりんちゃんX」に投稿されたのは、茶トラの『ぷりんちゃん』。

この日、寒かったのでしょうか。暖かそうな毛布を頭からかぶって顔をちょこんと出していたというぷりんちゃん。そっと覗いてみると、あるポーズをとっていたのだとか。

ぷりんちゃんはふっくらとした小さな手で、お祈りをしているようなポーズをとっていたそう。目をつぶり、静かに手を合わせる様子がとても神々しく、優しい雰囲気を醸し出していたといいます。

ぷりんちゃんの合わせた手がとてもふくふくしており、本当に幸せを呼び込んでくれそうだと感じました。また、他の投稿でも手を合わせているぷりんちゃんの姿が見られました。やはり毛布をかけていたぷりんちゃん。暖かな毛布にくるまれて気持ちよさそうに優しく目を閉じているぷりんちゃんの表情は幸福に満ちていました。そうして、見ている人をも幸せな気持ちにしてしまうぷりんちゃんなのでした。

見た人を幸せな気持ちにさせたぷりんちゃん

ぷりんちゃんが手を合わせてお祈りポーズをしている様子を見た方たちから「祈ってるのかな」「おててが可愛すぎです」などの声が寄せられていました。

ぷりんちゃんのお祈りポーズの効果でしょうか。Xユーザーの間で幸せな気持ちが広がり、温かいコメントで溢れました。

Xアカウント「ぷりんちゃんX」では、ぷりんちゃんの可愛らしい姿がたくさん投稿されています。ぷりんちゃんの愛らしい姿で、今日も誰かに幸せのおすそ分けをしていることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「ぷりんちゃんX」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。