猫が『ダンボール』の虜になる理由4つ

1.猫にとって安全地帯だから

野生時代の猫は、木の洞や岩穴などを寝床にして暮らしていた歴史があります。

一見窮屈そうに見える空間でも、雨風をしのげるうえ、暗がりで身体をすっぽり隠せるため、外敵から身を守るのに適していたのです。

その名残があり、現代の猫も狭くてぎゅうぎゅうの場所にこそ、安心感を覚えます。

特に、猫の体よりワンサイズ小さい段ボールは、猫にとってたまらなく魅力的な空間になるでしょう。

2.年中居心地がよいから

段ボールは空気を含む構造をしているため、実は断熱・保温効果が高い素材です。

夏は外からの熱を遮り、冬は冷たい空気を通しにくいという特性があります。

1年中居心地のよさを感じることができるのですから、猫が夢中になるのも無理はありません。

冬場はなかに毛布を敷いてあげると、さらに暖かさが増します。

ときどき、箱をたたんだ状態にしていても、その上でくつろぎ始める猫がいるようです。

3.探検や遊びに最適だから

通販などの梱包によく使われる、段ボール。

荷物を取り出すやいなや、いそいそと猫が現れ、吸い込まれるように箱へ入っていく光景を目にしたことがある人も多いのではないでしょうか。

新しい箱は、猫の好奇心を強く刺激する存在。

飽きるまで探索し、箱についたニオイを用心深くチェックします。

もともと段ボールはニオイがつきやすい素材なので、自分の縄張りとして主張するのにもぴったりなのでしょう。

4.飼い主さんが反応してくれるから

段ボールに入っている猫を見ると、つい構いたくなってしまうものです。

なでなでしたり、声をかけたりといった飼い主さんの反応は、猫にとってもまんざらでもない出来事です。

こうしたやり取りが繰り返されるうちに「段ボールに入るとよいことが起きる」と、猫も認識するようになります。

もし注目を集めるためにあえて入っているのだとしたら、その姿はいっそう愛おしく感じられることでしょう。

猫がもっと喜ぶ！段ボールの上手な活用法

これほど段ボールが好きだと分かれば、活用の幅を広げてあげるのもおすすめです。

なかでも猫ハウスは、定番中の定番。

箱の形を活かす場合は、側面に猫が出入りできる大きさの入口を切り抜き、上に乗ってもつぶれないよう、段ボールを重ねて補強してあげましょう。

しきりをうまく使えば、三角屋根のお家をつくることも可能です。

また、くつろぎスポットとしてだけではなく、遊びの仕掛けとして活用する事例も多く見られます。

箱に小さな穴をいくつかあけ、そこから猫じゃらしを出し入れする遊びは、手軽に試しやすい方法です。

木の棒の先にねずみのおもちゃをつけ、レバーのように操作するとおもちゃが飛び出す「もぐらたたき」風は、少し手間はかかりますが上級者向けのテクニックです。

まとめ

猫が段ボールを迷わず選ぶのには、知れば納得の理由がありました。

段ボールは、野生時代に利用していた木の洞や岩穴と共通する特徴が多く、なかでも新しい箱は猫の好奇心を強く刺激します。

これからも猫が段ボールを楽しめるよう、飼い主さんが反応してあげたり、ハウスや遊びのアイデアを取り入れたりして、暮らしのなかで上手に活用してあげましょう。