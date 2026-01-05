この先の一週間は、断続的に寒気が流れ込む見込みです。近畿地方では北部や山沿いを中心に、たびたび雪や雨が降るでしょう。また、3連休(10日〜12日)にかけては気温の変動が大きくなるため、体調を崩さないようお気をつけください。

寒気が断続的に流入 近畿の北部を中心に、たびたび雪や雨が降る

この先の一週間は、低気圧が北海道付近をたびたび通過する見込みです。低気圧の通過後は一時的に冬型の気圧配置となり、近畿地方には断続的に寒気が流れ込むでしょう。

近畿の北部や山沿いを中心に、今夜〜明日6日と、8日(木)頃、11日(日)〜12日(月・祝)頃は、雪や雨が降る見込みです。

今のところ、先日2日〜3日のような大雪にはならない見込みですが、雪の多く積もっている地域では、なだれに注意が必要です。また11日(日)〜12日(月・祝)頃は、予想が変わりやすくなっており、13日(火)にかけて、近畿の北部を中心に荒れた天気や積雪が多くなる可能性があります。12日は成人式が行われる地域も多いかと思いますが、最新の情報にご注意ください。





一方、近畿の中部と南部では、晴れる日が多いでしょう。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意が必要です。

今日5日は「小寒」寒さの厳しい時期に ただ気温の変動が大きい

今日5日は二十四節気の「小寒」で寒の入り。本来、寒さが厳しくなっていく時期ですが、3連休(10日〜12日)にかけては、寒さが厳しくなっていくというよりは、日ごとの気温の変動が大きくなる見込みです。

最高気温は、7日(水)と10日(土)は10℃を超える所が多く、特に10日は15℃近くまで上がる所もあるでしょう。一方、そのほかの日は寒中らしい寒さで、8日(木)と11日(日)〜12日(月・祝)頃は冷たい風が吹きつけ、寒さが厳しくなる見込みです。

朝晩は寒中らしい冷え込み 路面の凍結に注意

最低気温は、最高気温ほどの大きな変動はなく、寒中らしく冷える日が多いでしょう。

7日(水)の最低気温は、豊岡市でマイナス1℃の予想。内陸部や山沿いを中心に冷え込みが強まる見込みです。9日(金)も冷え込みが強まる予想で、奈良市はマイナス2℃で今シーズン一番の冷え込みとなるでしょう。路面が濡れている場所では凍結の恐れがあるため、車や自転車のスリップ事故など注意が必要です。



連休明けで体調を崩しやすい時期です。防寒対策をしっかりとして、くれぐれも無理のないようお過ごしください。