笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次（56）が3日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！〜土曜日です〜」（土曜深夜0・00）に出演。子供たちのお年玉事情を明かした。

番組ではお年玉が話題となり、幼少期に全額もらえたか、あるいは親に一部は預けてそのままになったかで盛り上がった。

1男2女の父である加藤は「全部（子供に）渡す。ウチは『お年玉で1年、生活しろ』だから」ときっぱり。もらったお年玉を全額渡す代わりにお小遣いはないと明かした。

この話に相方の山本圭壱が「そんな1年生活するぐらいの？もらったとしてもウン万円でしょ？」と子供たちにとって足りないのではと尋ねた。

すると、加藤は「俺だけ（のお年玉）じゃないよ。人からもらったりするのもよ。月の小遣い5000円だとしたら、1年で6万円ぐらいでしょ？そのぐらいはもらってるじゃん？いろんな人来たりとか、俺の友達とか来たらもらったりしてるから」と年単位で考えればお小遣い分はもらっているだろうと口にした。

この答えに山本も「6万円で年間暮らしなさいと…あっ暮らせるか」と納得。加藤は「月5000円だったら結構だぜ？」と十分足りるだろうと語った。