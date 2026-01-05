プロ野球・西武の西口文也監督が5日、ともにポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を表明していた今井達也投手と郄橋光成投手に言及しました。

この日、今季のチームスローガン「打破」を発表した西口監督。まずアストロズへの移籍が決まった今井投手について、「向こうでどういうピッチングをしてくれるか本当に今から楽しみですし、ワクワクしています」と、チームを支えてきたエースの新たな挑戦へエールを送ります。

移籍決定後、本人との連絡は「まだしていない」とのことですが、「(今井投手が)NFLを見ているうれしそうな写真が(SNSに)上がっていたのでね。いいんじゃないんですか」と笑顔でコメント。報道陣をなごませました。

話題は続けて、メジャーとの契約がまとまらずチームに残留することになった郄橋投手へ。西口監督は「本人としては残念な気持ちかも知れないが、私やチームにとっては大きな戦力が戻ってきてくれて心強い」とコメント。その心中を思いやりつつも、今季もともに戦う事になった背番号13へ信頼を寄せます。

過去4度の2桁勝利を記録している郄橋投手ですが、直近2シーズンは負け越しが続いています。今季に向け郄橋投手にどういった「打破」を求めるか問われた西口監督は、「投球内容は悪くない。(野手陣が)打って光成を助けて、勝ち星が増えることによって、気持ち的にも変わってくる」と分析。

そして、「光成自身もより一層強い気持ちを持ってマウンドに上がってくれると思うし、そうすれば自然と『打破』していける」と、今季の活躍を期待しました。