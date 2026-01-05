LDHは1月5日、「鳥焼き 小花」店主の佐藤晋太郎さんを新たなLDH Culinary Artist（カリナリーアーティスト）として迎えることを発表しました。



公式サイトでは、「LDHは『⾷もエンタテインメント』という理念のもと、LDHは新たな挑戦を続けています。今回、串に刺さない"鳥焼き"を主役に、鳥しきICHIMONより誕生した名店『鳥焼き 小花』の店主である佐藤晋太郎氏を起用することになりました」と報告しています。

LDHは今後、焼鳥職人を"アーティスト"として位置づけ、その地位向上を目指すとともに、日本が誇る食文化と焼鳥の魅力を、世界へ向けてエンタテインメントとして発信していく予定です。

「鳥焼き 小花」は串に刺さない「鳥焼き」を主役とした新ジャンルの店で、2024年・2025年には連続で「ミシュランセレクテッドレストラン」に選出。さらに「食べログ 鳥料理 百名店2025」にも選ばれるなど高い評価を得ています。



