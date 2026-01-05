»³¸ý¤µ¤ó¤¬ÃæÆü¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¡¡¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë
¡¡ÃæÆü¤Ï5Æü¡¢¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë»³¸ý°ìÏº¤µ¤ó¤¬µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤Î¹Êó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç°Ñ¾ü¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ì¿¤ò·ü¤±¤Æ¤³¤ÎÇ¤¤òÌ³¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤Ã¤Ý¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤µ¤ó¤Ï´ôÉì¸©½Ð¿È¤ÎÉã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÂç¤Î¡ÈÎµÅÞ¡É¡£2·³¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ë¼«Èñ¤Ç¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Î¹¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â¼«¤é¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤òÇä¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£µÇ°¥½¥ó¥°¤âÀ©ºîÍ½Äê¤Ç¡ÖÌîµå¤ò¤è¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£