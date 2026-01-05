エアアジアグループ各社は、「NEW YEAR SALE」を1月5日から11日まで開催する。MOVE会員を対象に、1月4日から開催していた。

エアアジアX、タイ・エアアジアX、エアアジア・フィリピン、タイ・エアアジアといったグループ各社が運航する路線が対象となる。日本発着では、台北、高雄、マニラ、クアラルンプール、バンコク行きなど対象となる。

設定路線と最低片道運賃は以下の通り。全便全席が最大25％割引となる。いずれも燃油サーチャージ、諸税込み。搭乗期間は1月19日から11月30日まで、一部対象外となる日もある。

また、事前座席指定や受託手荷物20キロ、機内食などがセットになったオプション「バリューパック」も30％割引となる。

・東京/成田発着（エコノミークラス、プレミアムフラットベッドの順）

マニラ（12,512円）、高雄（14,216円）、バンコク/ドンムアン（20,000円／70,150円〜）

・東京/羽田発着

クアラルンプール（21,582円／80,918円）

・大阪/関西発着

台北/桃園（15,318円／28,918円〜）、バンコク/ドンムアン（19,154円／66,000円〜）、クアラルンプール（20,918円／80,782円）

・名古屋/中部発着

バンコク/ドンムアン（19,990円／65,000円）

・仙台発着

バンコク/ドンムアン（19,990円）

・札幌/千歳発着

台北/桃園（14,447円）、クアラルンプール（23,935円／91,935円）、バンコク/ドンムアン（24,990円／79,990円）

・福岡発着

台北/桃園（15,058円）、バンコク/ドンムアン（15,436円）

・沖縄/那覇発着

台北/桃園（8,898円）、香港（11,375円）、バンコク/ドンムアン（15,416円）