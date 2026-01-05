5Æü¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤Ï´´Éô¿¦°÷¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Ç¯Æ¬°§»¢¤Ç¡Ö¿ÌºÒ¡¢¹ë±«ºÒ³²¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯º£¤¬¡¢»ä¤ÏºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤«¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡ÖÉü¶½¤ÈÄ©Àï¡×¤È¤·¡¢¡Ö»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éº¤Æñ¤Ë¤âÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¡¦Ä©Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·±¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Â³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¹ñ¤«¤éÌµ½þ¤Ç¼Ú¤ê¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Î¹ñ»ØÄêÆÃÊÌÌ¾¾¡¡Ö·óÏ»±à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©Í­²½¤¹¤ë¹½ÁÛ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·óÏ»±à¤ÎÆþ±àÎÁ¤Ï¸½ºß320±ß¤Ç¡¢º£¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï°Ý»ý´ÉÍý¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤òÄ¶¤¨¤ëÆþ±àÎÁ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

ÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤Ï¡¢·óÏ»±à¤ò¸©Í­²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþ±àÎÁ¤ò°ú¤­¾å¤²¡¢·úÂ¤Êª¤ÎÂÑ¿Ì²½¤äÍè±à¼ÔÂÐ±þ¤ÎÂ¿¸À¸ì²½¤Ê¤É²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¡¢¡Ö·óÏ»±à¡Ê¤ÎÆþ±àÎÁ¤Ï¡ËÆÃÃÊ¤Ë°Â¤¤¡£Ê¸²½¥¾¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤è¤ê¥°¥ì¡¼¥É¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤Õ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤Ï¡¢·óÏ»±à¤Î¸©Í­²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÉü¸µÀ°È÷¤¬¿Ê¤à¶âÂô¾ë¸ø±à¤ò¹¥»öÎã¤Ëµó¤²¡¢¹ñ¤È¤Î¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£