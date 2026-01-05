２０００年のＪリーグ加入から２７年目で初のＪ１に挑む水戸が４日、茨城・城里町のクラブハウスで始動し、新体制発表を行った。

クラブは強化責任者の契約満了に伴い、Ｊ１昇格に導いた森直樹監督をフットボールダイレクター（強化責任者）に配置転換。２０１２〜２４年までクラブで育成やトップチームの指導者を歴任し、２５年はシーズン途中まで新潟の監督を務めた樹森大介氏を新監督に招聘（しょうへい）した。

森フットボールダイレクターは、ユースからの昇格１人を含めて１０人が新加入選手として加わった今季の編成について「野心」がテーマだったことを明かした。

予算が限られることもあり、Ｊ１経験が豊富な選手をそろえることは現実的ではなかった。だからこそ、こだわったのはＪ１で活躍したいという野心だったという。ＭＦ鳥海芳樹（←甲府）や真瀬拓海（←仙台）、ＭＦ山下優人（←いわき）らＪ２クラブの主力選手の獲得で、戦力拡充を図った。

森氏は「お金があるクラブが勝つわけではなく、試合に勝った方が強い、そういう野心で戦ってもらわないと困る」と語り、昨季の主力選手の多くが残留を決めたことについて「（力を）入れました」と笑み。「歴史を作った選手たちなので。そこは（待遇面でも）リスペクトしました」と舞台裏を明かした。

また、昨季に続いて今季も外国人選手がゼロの編成となっている点には「しっかりスカウティングでは見ています。自分たちに合う選手がいれば、しっかりと取れるように努力していく。２６〜２７年シーズンも見越してしっかりと動いている」とコメント。今冬の新たな補強についても「４月までは（移籍の）ウィンドーが開いていますので。まだまだ編成というのは終わっていません。ただ、現時点でもしっかりと特別シーズンを戦える選手はそろったと思っています」と語った。