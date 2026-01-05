¥¹¥Õ¥Ð¥Ã¥È¤é8¿Í¤¬ÂÎ³Ê´ð½à¥Ñ¥¹¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Î¿·Äï»Ò¸¡ºº
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡Ê11Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Î¿·Äï»Ò¸¡ºº¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä»¼è¾ëËÌ¹â¡½ÀìÂç½Ð¤Î¥¢¥ê¥å¥ó¥¨¥ë¥Ç¥Í¡¦¥¹¥Õ¥Ð¥Ã¥È¡Ê24¡Ë¡á¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¡¢Ä«Æü»³Éô²°¡á¤é¼õ¸¡¼Ô8¿ÍÁ´°÷¤¬¿ÈÄ¹167¥»¥ó¥Á°Ê¾å¡¢ÂÎ½Å67¥¥í°Ê¾å¤ÎÂÎ³Ê´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¡£ÆâÂ¡¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Á¡¢½éÆü¤Ë¹ç³Ê¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2024Ç¯Á´¹ñ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢¸Ä¿Í¥Ù¥¹¥È16¤Î¥¹¥Õ¥Ð¥Ã¥È¤Ï176¥»¥ó¥Á¡¢130¥¥í¤Ç¡Ö2Ç¯°ÊÆâ¤Ë´Ø¼è¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¶½¹Ô¥Ó¥¶¼èÆÀ¸å¤ÎËÜ¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤à¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¡¦Çò»³¹âÌîµåÉô¤«¤éÆþÌç¤·¤¿ÌøÂô¿ÎÍø¡Ê18¡Ë¡á¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¢ÂçÅçÉô²°¡á¤Ï176¥»¥ó¥Á¡¢123¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£