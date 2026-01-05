◇第105回全国高校ラグビー大会準決勝 桐蔭学園24―21大阪桐蔭（2026年1月5日 花園）

史上6校目の3連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第1）が7年ぶり2度目の優勝を狙った大阪桐蔭（大阪第3）を破り、決勝戦へとコマを進めた。2回戦で常翔学園（大阪第2）、準々決勝で東海大大阪仰星（大阪第1）を下しており、大会史上初めて同一大会で大阪勢3校と対戦し、破った学校ともなった。

欲しいところで確実にトライをもぎ取った。試合開始直後からFW、BK一体の攻撃を繰り広げ、前半5分にWTB鈴木豪が右中間に先制トライ。大阪桐蔭のディフェンス力に苦しめられながらも、一進一退の攻防を繰り広げ、前半終了間際の28分にPR喜瑛人が右中間に飛び込み、貴重な追加点を挙げた。

10―7の後半17分に大阪桐蔭に逆転トライを決められたが、6分後に総合力の高さを見せつけ、逆転に成功。再び逆転を許したが、後半、最後のワンプレーでゴール前のモールからPR喜瑛人がゴール中央に押し込む執念のトライで再逆転に成功した。

苦しみながらもチームの総合力で勝ちきった桐蔭学園。王者が最終局面で意地とプライドを見せつけた。