「Nintendo Switch 2 対応 充電ケース Pro」

Belkin（ベルキン）は、世界最大級のコンシューマーテクノロジー展示会「CES 2026」にて、Qi2 25W 対応の最新充電器やNintendo Switch 2対応の充電ケース、新ラインナップのスクリーンプロテクターなど新製品を発表した。

今回は、「Nintendo Switch 2 対応 充電ケース Pro」をピックアップして紹介する。

Nintendo Switch 2 対応 充電ケース Pro

型番：ENA003

米国参考価格：99.99USD

本製品は取り外し可能な10,000mAhパワーバンクを備え、最大30Wの急速充電と残量表示LCDスクリーンに対応。優れた充電機能、保護機能、そして携帯性をプレミアムなパッケージに集約している。

標準モデルの安全なケース内充電機能を継承しつつ、より洗練された一体型パワーバンク設計で利便性が向上。プレーヤーはケースを閉じたまま外部でパワーバンクを充電できる。バッテリー残量を一目で確認でき、角度調整自在なスタンド機能付き設計が卓上スタンドとしても機能するため、中断せずに使用することが可能だ。

追加機能として、ゲームカードを整理収納できる専用フラップ、AirTagやTileなどのスマートトラッカー用隠しコンパートメント、長期耐久性を確保する頑丈な素材とヘビーデューティジッパーが採用されている。

