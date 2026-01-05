Travis Japanの年始ライブを人気モデルが満喫 昨年のLA公演も大物バンドの夫と鑑賞し話題に
【モデルプレス＝2026/01/05】モデルの岩堀せりが1月4日、自身のInstagramを更新。Travis Japanのライブに行ったことを明かした。
この日、岩堀は「2026年初コンサートは（※Travis Japanのアカウントをメンション）！！」と神奈川・横浜アリーナにて開催されたTravis Japanのライブ「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」に行ったことを報告。Travis Japanのペンライトを持ったオフショットも披露しており「素晴らしいショーだった！！」とつづっている。
岩堀は2025年7月にも夫でロックバンドのGLAYのギタリスト・TAKUROとTravis JapanのワールドツアーLA公演を満喫したことを伝えている。
この投稿には「同じ空間にいたのやばい」「ペンラ持ってて可愛い」「多幸感溢れてる」「笑顔が全てを物語ってる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆岩堀せり、Travis Japanのライブへ
◆岩堀せりの投稿に反響
