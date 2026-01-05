岩堀せりInstagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/05】モデルの岩堀せりが1月4日、自身のInstagramを更新。Travis Japanのライブに行ったことを明かした。

【写真】GLAYメンバーの妻、トラジャライブお忍び参戦ショット

◆岩堀せり、Travis Japanのライブへ


この日、岩堀は「2026年初コンサートは（※Travis Japanのアカウントをメンション）！！」と神奈川・横浜アリーナにて開催されたTravis Japanのライブ「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」に行ったことを報告。Travis Japanのペンライトを持ったオフショットも披露しており「素晴らしいショーだった！！」とつづっている。

岩堀は2025年7月にも夫でロックバンドのGLAYのギタリスト・TAKUROとTravis JapanのワールドツアーLA公演を満喫したことを伝えている。

◆岩堀せりの投稿に反響


この投稿には「同じ空間にいたのやばい」「ペンラ持ってて可愛い」「多幸感溢れてる」「笑顔が全てを物語ってる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】