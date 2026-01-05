ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢ºîÉÊÁª¤Ó¤Î¤³¤À¤ï¤êÌÀ¤«¤¹ É½¸½¤Ø¤Î¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¡Öºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡×¡ÚºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/05¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬1·î5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê1·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µ²ÐÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë¡¢°æ¾å¿¿±û¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢ÅÏÊÕÂçÃÎ¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¼«¿È¤¬½Ð±éºîÉÊ¤òÁª¤ÖºÝ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û32ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡Ö¾¡ÃË¤«¤é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡×¶âÈ±¥í¥óÌÓ¥Ñ¡¼¥Þ»Ñ
ËÜºî¤Ï¡¢ºî²È¡¦²£´ØÂç»á¤¬¾å°´¤·¤¿Âè56²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¡ÖºÆ²ñ¡×¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡£¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î»þ°ÊÍè¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡È½éÎø¤ÎÁê¼ê¡É¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë·º»ö¡¦ÈôÆà½ß°ì¤òÃÝÆâ¤¬±é¤¸¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ½ß°ì¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë½éÎøÁê¼ê¡¦´äËÜËüµ¨»ÒÌò¤ò°æ¾å¤¬Ì³¤á¤ë¡£
»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°æ¾å¤Ï¡ÖÎÃ¿¿¤¯¤ó¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¥ï¡¼¥Ã¤ÈÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¡¢¥¹¥Ã¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¤·¤¤Ìò¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¡¢º£²ó¡¢³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤ÈÃÝÆâ¤ò¿´ÇÛ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÃÝÆâ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Ö¤ó²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥â¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Á³¤È¡×¤ÈÌòÊÁ¤Î±Æ¶Á¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë²ñ¸«½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÃÝÆâ¤¬¼«¿È¤ÎºîÉÊÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¬ºîÉÊ¤òÁª¤Ö»þ¤Ë1ÈÖ¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¹ðÇò¡£¶áÇ¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¡Ø¤³¤³¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬Æñ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤½¤³¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤ÇËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ã¤Æ¤è¤¯Ê¹¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¡¢º£¡¢½Ð¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤É¤ó¤Ê¿·¤·¤¤ÉôÊ¬¤ò´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¸½¾ì¤Çº£¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖËÍ¤¬½Ð¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤ÊºîÉÊ¤Ï¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¡ÖºÆ²ñ¡×»£±Æ¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
¢¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢ºîÉÊ¤òÁª¤Ö»þ¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
