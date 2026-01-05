【吉徳×デザインココ ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～ ライザリン・シュタウト 日本人形 1/4スケールフィギュア】 発売日・価格：未定

デザインココは、フィギュア「吉徳×デザインココ ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～ ライザリン・シュタウト 日本人形 1/4スケールフィギュア」の制作決定を発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、人形の老舗・吉徳とデザインココのコラボレーションで、「ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」より「ライザリン・シュタウト（ライザ）」の日本人形を1/4スケールで商品化するもの。

今回同社公式Xアカウントにて本製品の商品化決定を発表しており、向日葵が描かれたカラフルな着物を纏ったライザを表現したフィギュアとなっている。

またSHIBUYA TSUTAYAにて開催中の「DesignCOCO Gallery」にて本製品の監修中デコマスを先行展示しており、予約開始前に様々な角度から確認することができる。なお本イベントの開催期間は本日1月5日までとなっている。

(C)2023 コーエーテクモゲームス All rights reserved.