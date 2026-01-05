モデルの押切もえ（46）が日光江戸村を家族で満喫する様子を公開。夫でプロ野球・中日ドラゴンズの涌井秀章投手（39）と長女が手をつなぐ姿に反響が寄せられている。

【映像】押切もえの水着姿＆涌井選手との親子ショット

2016年11月に涌井投手と結婚し、7歳の長男、4歳の長女を育てている押切。Instagramでは、涌井投手と長男が釣りを楽しんでいる様子や、夏を満喫する自身の水着姿など、プライベートについて発信している。

日光江戸村を家族で満喫

2026年1月3日の更新では、「写真は日光江戸村。昨年末、東照宮の次の日はこちらに。子どもたちがお着替えをして、真剣に忍者修行をしていたのが可愛く、平衡感覚を狂わせるからくり屋敷は大人も盛り上がったよ。今年もいろんなところへ行きたいな」とコメントし、親子で手をつなぎ、日光江戸村を満喫する動画などを公開している。

この投稿にファンからは、「お子さんたち、楽しそうですね！」「涌井パパは日頃、妻と子ども達と離れる生活が多いから、家族とゆっくりできるこの時期が大切でしょうね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）