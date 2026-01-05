AI½¸Ìó¤Î¥¯¥Þ½ÐË×¥Þ¥Ã¥×¡ÖFASTBEAR¡×¸ø³«¡¡Á´¹ñ¤Î½ÐË×¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ²Ä»ë²½
¡¡Á´¹ñ¤Î¥¯¥Þ½ÐË×¾ðÊó¤òÃÏ¿Þ¾å¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¡ÖFASTBEAR¡Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ù¥¢¡Ë¡×¤Î¸ø³«¤¬¡¢12·î26Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¤È²ñÄÅÂç³ØÈ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAisometry¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¡£¼«¼£ÂÎ¤Î¸ø¼°È¯É½¤äÊóÆ»¤òAI¤¬¼«Æ°¤Ç¼ý½¸¡¦À°Íý¤·¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î½ÐË×¾õ¶·¤òÐíâ×¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡¿¼¹ï²½¤¹¤ëÁ´¹ñÅª¤Ê¥¯¥ÞÈï³²¤È¡¢Ê¬»¶¤¹¤ë½ÐË×¾ðÊó
¡¡¶áÇ¯¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿11·î¤Þ¤Ç¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î¿ÍÅªÈï³²¤Ï230¿Í¡¢»àË´¼Ô¤Ï13¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢½ÐË×¿ô¤Ï3.6Ëü·ï°Ê¾å¡¢Êá³Í¿ô¤â9867Æ¬¤Ç²áµîºÇÂ¿¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢½ÐË×¾ðÊó¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤äÊóÆ»¤Ê¤É¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹¿·ÉÑÅÙ¤äÉ½µ¤âÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Aisometry¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¾ðÊó¤ÎÊ¬»¶¡×¤¬¸½¾ì¤Îº®Íð¤ä½»Ì±¤ÎÉÔ°Â¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂª¤¨¡¢FASTBEAR¤Î³«È¯¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡FASTBEAR¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¼«¼£ÂÎ¤Î¸ø¼°È¯É½¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼«Æ°¤Ç¼ý½¸¤·¡¢ÃÏ¿Þ¤È»þ·ÏÎó¥í¥°¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤â³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è·÷¼þÊÕ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï²áµî10Ç¯Ê¬¡¢¿ôËü·ïµ¬ÌÏ¤Î¥¯¥Þ¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤Î½ÐË×¥Ç¡¼¥¿¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÏÄÌÃÎµ¡Ç½¤Î³È½¼¤ä¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤¿ÂÐºö»Ù±ç¤Ë¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡AI¥«¥á¥é¤Ç»Ô³¹ÃÏ¿¯Æþ¤òÁá´ü¸¡ÃÎ¤Ø
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¯¥Þ¸¡½ÐAI¥«¥á¥é¡ÖSENTINEL¡Ê¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£»Ô³¹ÃÏ¤äÀ¸³è·÷¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¥¯¥Þ¤Î¿¯Æþ¤òÁá´ü¤Ë¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¡ÃÎ¤·¤¿²èÁüÉÕ¤¤Î°ì¼¡¾ðÊó¤òFASTBEAR¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÈ¿±Ç¤·¡¢¼«¼£ÂÎÈ¯É½¤äÊóÆ»¾ðÊó¤ÈÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãí°Õ´µ¯¤ä½ä²ó¡¢Êá³Í¡¦Í¶Æ³¤È¤¤¤Ã¤¿½éÆ°È½ÃÇ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Äã¥³¥¹¥È¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÅª¤Ê½ä²ó¤ä´Æ»ë¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î³«È¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÊ¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¤Ë¤æ¤«¤ê¤ò»ý¤Ä¸¦µæ¼Ô¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¥¯¥ÞÈï³²¤ò¡Ö±ó¤¤ÃÏ°è¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¸½¼Â¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡FASTBEAR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ÎÃÏ¿Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¤òÁá¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÏ¿Þ¡×¡¢SENTINEL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉÝ¤¬¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èï³²¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Î¥«¥á¥é¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡ÖÌ¤Æ§Åª¤ÊÃÏÊý¤Î¼ã¼ê¿ÍºàÈ¯·¡°éÀ®»Ù±ç»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤È²ñÄÅÂç³Ø¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿Íý¹©³ØÉô¤Î¸¦µæ³«È¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Â±¿ÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò»º³ØÏ¢·È¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥¯¥Þ½ÐË×Í½Â¬¤äÃæÄ¹´üÅª¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¥¯¥Þ½ÐË×¥Þ¥Ã¥×¡ÖFASTBEAR¡×