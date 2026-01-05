アビスパ福岡が今季の背番号発表 神村学園・福島和毅は「46」に 紺野和也の「8」は奥野耕平が継承
アビスパ福岡が5日、今季の背番号を発表した。
J1川崎に移籍した紺野和也が着けていた「8」は、湘南から加入した奥野耕平が託された。昨年途中に加入し、27番を着けていた碓井聖生は7番に変更した。
全国高校サッカー選手権で4強入りし、初の頂点を狙う鹿児島・神村学園高から加入する福島和毅は46番となった。
アビスパ福岡の背番号
（★は新番号）
2 湯澤 聖人
3 奈良 竜樹
5 上島 拓巳
6 重見 柾斗
★ 7 碓井 聖生
★ 8 奥野 耕平
9 シャハブ・ザヘディ
10 城後 寿
11 見木 友哉
13 ナッシム・ベンカリファ
14 名古 新太郎
★15 辻岡 佑真
★16 岡 哲平
★17 秋野 央樹
★18 佐藤 颯之介
19 金 文賢
22 藤本 一輝
24 小畑 裕馬
25 北島 祐二
28 鶴野 怜樹
29 前嶋 洋太
32 サニブラウン ハナン
★33 山脇 樺織
37 田代 雅也
40 池田樹雷人
★46 福島 和毅
47 橋本 悠
49 前田 一翔
51 菅沼 一晃
52 武本 匠平
53 前田 陽輝
88 松岡 大起
★99 オビ・パウエルオビンナ