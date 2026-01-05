福岡に加入する神村学園の福島和毅

写真拡大

　アビスパ福岡が5日、今季の背番号を発表した。

　J1川崎に移籍した紺野和也が着けていた「8」は、湘南から加入した奥野耕平が託された。昨年途中に加入し、27番を着けていた碓井聖生は7番に変更した。

　全国高校サッカー選手権で4強入りし、初の頂点を狙う鹿児島・神村学園高から加入する福島和毅は46番となった。

アビスパ福岡の背番号

（★は新番号）
　　2　湯澤　聖人
　　3　奈良　竜樹
　　5　上島　拓巳
　　6　重見　柾斗
★　7　碓井　聖生
★　8　奥野　耕平
　　9　シャハブ・ザヘディ
 　10　城後　寿
 　11　見木　友哉
 　13　ナッシム・ベンカリファ
 　14　名古　新太郎
 ★15　辻岡　佑真
 ★16　岡　　哲平
 ★17　秋野　央樹
 ★18　佐藤　颯之介
 　19　金　　文賢
 　22　藤本　一輝
 　24　小畑　裕馬
 　25　北島　祐二
 　28　鶴野　怜樹
 　29　前嶋　洋太
 　32　サニブラウン　ハナン
 ★33　山脇　樺織
 　37　田代　雅也
 　40　池田樹雷人
 ★46　福島　和毅
 　47　橋本　悠
 　49　前田　一翔
 　51　菅沼　一晃
 　52　武本　匠平
 　53　前田　陽輝
 　88　松岡　大起
 ★99　オビ・パウエルオビンナ