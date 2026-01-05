²¹¤«¤µ¤¬°ì»þÄä»ß¡Ä¡ªà»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥¤¥í¤ÎÄ¹»ý¤ÁË¡á¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷·Ý¿Í¤ÎÈ¯¿®¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤¤¤¤¡Á¡×¡ÖÍ±×¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¡¢¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤«¡×
¡¡¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÂìÂô½¨°ì¤¬X¤ò¹¹¿·¡£à»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥¤¥í¤ÎÄ¹»ý¤ÁË¡á¤òÈ¯¿®¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
「新幹線などの長時間移動や室内が長い時はカイロをジップロックに入れると温かさが一時停止します。外に出る前に取り出して振ると再び温かくなるので、長持ちしてごみが減ります！節約にもなるので、オススメ！」とつづり、ジップロックにカイロを入れる写真を投稿している。　冬に役立つ豆知識に「なるほどですね」「知らなかった」「これからはカイロとジプロックセットで持ち歩きます」「ひとつ賢くなれました」「これなら帰り道寒い思いしなくていいかも」「これは良い情報」「これは覚えておこう」「酸素がないと、反応が進まないのか！」「これは、おすすめです」「空気に触れさせないようにするといいのか　すごい」「あったまいい～」「これ、いいね」「勉強過ぎる」といったコメントが寄せられている。
