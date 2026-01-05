¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¤¤Ê»Ò¤É¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×²ÈÂ²5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤Î¸µ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤óÌÐ¿¹¤¢¤æ¤ß¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖÀµ¤·¤¯¤À¤ó¤´3·»Äï¡×
½é·Ø¤Î²ÈÂ²àÁ´°÷½¸¹çá¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡NHK¡Ö17ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡×¤òÌ³¤á¤¿ÌÐ¿¹¤¢¤æ¤ß(54)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬²ÈÂ²5¿Í¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸µÆü¤Ïº£Ç¯¤â²ÈÂ²Â·¤Ã¤Æ»á¿ÀÍÍ¤Ø½é·Ø¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¿·Ç¯¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¿´¤Þ¤ÇÀ¶¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¡¢Ä¹ÃË¡¢¼¡ÃË¡¢Ä¹½÷¤È¤Î5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£²ÈÂ²Àª¤¾¤í¤¤¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1993Ç¯¤«¤é99Ç¯¤Þ¤Ç¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤òÌ³¤á¤¿ÌÐ¿¹¤Ï99Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤À¤ó¤´3·»Äï¡×¤òÂ®¿å¤±¤ó¤¿¤í¤¦¤È¤È¤â¤Ë²Î¾§¡£2002Ç¯¤Ë¤Ï°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£04Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢08Ç¯¤Ë¼¡ÃË¡¢11Ç¯¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î1Ëç¤Ë¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¤¤Ê»Ò¤É¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÀµ¤·¤¯¤À¤ó¤´3·»Äï¡×¡Ö»Ò¶¡¤µ¤ó¤¬3¿Í¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê°ìËç¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£