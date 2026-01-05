94ºÐÊì&19ºÐÂ©»Ò¤È¡ÄàÌ¾Ìç¿Æ»Ò3Âåá¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÅìµ·½¨¼ù¤Ë¾×·â¡ÖÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤!¡×¡Ö¼ã¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö¤«¡¢¤«¡¢¤«¡¢³ùÁÒ»þÂå!?¡×
¡ÖSNS¤Î»þÂå¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¸«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡¡²í³Ú»Õ¤ÎÅìµ·½¨¼ù(66)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£94ºÐ¤ÎÊì¡¢19ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È²á¤´¤¹¤ªÀµ·î¤¬°ìÈÌ²ÈÄí¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²æ¤¬Åìµ·²È¤Î¸µÃ¶¤Î¤Ê¤é¤ï¤·¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¡ØÀ»ÆÁÂÀ»ÒÁü¡Ù¤Î³Ý¼´(³ùÁÒ»þÂå¤Î¤â¤Î¤é¤·¤¤)¤ÎÁ°¤Ç±éÁÕ¡£94ºÐ¤ÎÊì¤È19ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÈÂ¨¶½¡£äÊäÅ¤ÎéÃÀå(¥ê¡¼¥É)¤ÏÊì¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¿á¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´·½¬¤Ç¤¢¤ë±éÁÕÆ°²è¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡Â©»Ò¤Î²í³Ú»Õ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Îà¤Á¤Ã¤Áá¤³¤È¡¢Åìµ·Åµ¿Æ¡¢Êì¤Î¶å½½¶å¤µ¤ó¤ÈÁñ¸·¤Ê¾²¤Î´Ö¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦ÏÂ³Ú´ï¤òÁÕ¤Ç¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅìµ·²È¤Ï¿Á²Ï¾¡¤ÎËöêã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ»ÆÁÂÀ»Ò¤È¤Ï±ï¤¬¿¼¤¯¡¢¤³¤Î½¬¤ï¤·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÅÊ¯»þÂå¤«¤éÈôÄ»»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡»°À¤Âå¤½¤í¤¤Æ§¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÅìµ·²È¤ÎÁÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î²»¿§¤ËÂÎ¤¬¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¡×¡Ö¤«¡¢¤«¡¢¤«¡¢¤«¡¢³ùÁÒ»þÂå¤Î³Ý¤±¼´¡×¡Ö³Ý¼´¤È¤ªÊì¤µ¤Þ¤Î¤´Ç¯Îð¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ªÀµ·î±ÇÁü¡×¡Ö94ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ÇÙ³èÎÌÀ¨¤¤¡Ä¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤Þ¼ã¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ó¤ë¡×¡ÖÉáÄÌ¤¸¤ãÌµ¤¯À¨¤¤!¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢º£¤Î»þÂå¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¸«Ê¹½ÐÍè¤Ê¤¤»ö¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿È¯¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£