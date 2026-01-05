元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が5日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演し、今年4月1日から導入される自転車の交通違反への青切符制度について解説した。

信号無視やスマートフォン操作、傘を差しながらの運転など、悪質な自転車の交通違反には、3000〜1万2000円の反則金が発生する。16歳以上が対象となる。

MCのフリーアナウンサー青木源太からは「こういった厳しくなった背景には、それだけ事故が多い？」と問われた。

橋下氏は「自転車のルール違反が多くて。ただ、それまでは切符制度がなかったので、自転車の交通違反は全部、罰金だったんですよ。刑事罰。刑事罰までは（処理が）面倒なので、それが見逃されてきた」と説明。「ルール違反が全然、直らないので、自動車と同じように、切符制度を導入と」といきさつを解説した。

その上で、「注意しなければいけないのは」と前置き。「運転免許証を持っている人は、自転車で違反したら運転免許証の点数が引かれます。だから運転免許証を持っている人は注意しなきゃいけない」と忠告した。