今年、球団創設９０周年を迎える中日は５日、「ドラゴンズ９０周年広報アンバサダー」として、サカナクションのボーカル、山口一郎が就任することを発表した。加藤代表取締役社長から、委嘱状が授与された。

父の影響で、幼少期からドラゴンズファン。ナゴヤ球場の外野フェンスには「サカナクション」と自費で広告を掲載した。今回のアンバサダーも、自ら売り込んで実現。会見に出席した山口は「ファンの目線からどういった形で応援できるか、真剣に考えている。ミュージシャンであることと、ドラゴンズファンであることを人生で並列に並べて命をかけて、この任務を務めたいと思います」と決意を表明した。

球団に対して、すでにいくつかの案を企画している。「ドアラも最近こすられ続けている。危機感をもたせるために、ライバル的な存在が必要」と球団マスコット・ドアラのライバル的存在として、新マスコット「ブラックドアラ」の誕生構想を提唱。また、グッズの販売システムについても、「ファンは選手にいい環境でトレーニングをしてほしい。例えば、タオル１枚販売したら、その売り上げ（の一部）を、選手のトレーニング機器（を購入する費用）に使うとか。そういうグッズ販売の仕方もいいと思う」と言及した。

サカナクションは男女５人組の大人気ロックバンドで、第７６回紅白歌合戦にも出場。山口は、熱狂的なドラゴンズファンとしても知られており、「新宝島」をリアレンジした９０周年記念ソングの制作など、広報活動を行っていく。