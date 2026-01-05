【2026年 勇往邁進する 午年生まれの企業トップたち】興研社長 村川 勉さん
当社は1943年の創業以来、産業用マスクや医療用マスク、そして、近年はオープンクリーンシステム『KOACH』など、「クリーン、ヘルス、セーフティ」の分野で様々な技術や製品を生み出してきました。
新型コロナウイルス感染症は落ち着きましたが、医療用マスクの需要は引き続き高く、産業用マスクも製造業や公共事業を中心に安定した需要があります。そして、現在は旺盛な半導体需要を取り込み、クリーン事業が急速に伸びています。
当社には「人を育てる」「技術を育てる」「クリーン、ヘルス、セーフティの分野で新市場を育てる」という３つの経営理念があります。2026年は、これまで培ってきた技術の蓄積に加え、クリーン、ヘルス、セーフティの興研だということを力強く押し出していける１年にしたいと思っています。
（東京・四番町の本社にて。手に持っているのは、同社の電動ファン付き呼吸用保護具）
