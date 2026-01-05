これからの予定【経済指標】
【トルコ】
消費者物価指数（12月）16:00
予想 N/A 前回 0.87%（前月比)
予想 N/A 前回 31.07%（前年比)
【スイス】
小売売上高（11月）16:30
予想 N/A 前回 2.7%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（12月）17:30
予想 N/A 前回 49.7（製造業PMI)
【英国】
消費者信用残高（11月）18:30
予想 N/A 前回 11.0億ポンド
マネーサプライM4（11月）18:30
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 3.5%（前年比)
【イスラエル】
基準金利（1月）23:00
予想 N/A 前回 4.25%（基準金利)
【米国】
ISM製造業景気指数（12月）6日00:00
予想 48.4 前回 48.2（ISM製造業景気指数)
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。
