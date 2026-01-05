【トルコ】

消費者物価指数（12月）16:00

予想 N/A 前回 0.87%（前月比)

予想 N/A 前回 31.07%（前年比)



【スイス】

小売売上高（11月）16:30

予想 N/A 前回 2.7%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数）（12月）17:30

予想 N/A 前回 49.7（製造業PMI)



【英国】

消費者信用残高（11月）18:30

予想 N/A 前回 11.0億ポンド



マネーサプライM4（11月）18:30

予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)

予想 N/A 前回 3.5%（前年比)



【イスラエル】

基準金利（1月）23:00

予想 N/A 前回 4.25%（基準金利)



【米国】

ISM製造業景気指数（12月）6日00:00

予想 48.4 前回 48.2（ISM製造業景気指数)



※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更されることがあります。

