【トルコ】
消費者物価指数（12月）16:00　
予想　N/A　前回　0.87%（前月比)
予想　N/A　前回　31.07%（前年比)

【スイス】
小売売上高（11月）16:30
予想　N/A　前回　2.7%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（12月）17:30
予想　N/A　前回　49.7（製造業PMI)

【英国】
消費者信用残高（11月）18:30
予想　N/A　前回　11.0億ポンド

マネーサプライM4（11月）18:30
予想　N/A　前回　-0.2%（前月比)
予想　N/A　前回　3.5%（前年比)

【イスラエル】
基準金利（1月）23:00
予想　N/A　前回　4.25%（基準金利)

【米国】
ISM製造業景気指数（12月）6日00:00　
予想　48.4　前回　48.2（ISM製造業景気指数)

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。