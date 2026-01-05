韓国Samsung Electronicsは現地時間1月5日、世界初となる130型のマイクロRGBテレビ(R95H model)を発表した。同モデルは、アメリカ・ラスベガスで開催されるCES 2026で展示される。

特徴的なデザインのフレームと性能を強化したオーディオシステムを搭載しており、「テレビというよりも、部屋を視覚的に拡張する広大で没入感のある窓のように見えるように設計している」とのこと。

同社が2013年に発表した「Timeless Gallery design」を発展させたデザインを採り入れており、壮大な建築物の窓枠からインスピレーションを得たという構造を採用。枠の中で130型の超大型スクリーンが浮かぶように見え、「テレビを部屋を形作る芸術的なピース」に変貌させたという。

パネル部には、「Micro RGB AI Engine Pro」や「Micro RGB Color Booster Pro」、「Micro RGB HDR Pro」といった同社の最新マイクロRGB技術を投入。AIを活用して鈍い色調を強調し、コントラストを調整するほか、明るいシーンから暗いシーンまで、鮮やかな色彩と繊細なディテールを再現し、リアリティと忠実な映像を実現する。

「Micro RGB Precision Color 100」により、色域はBT.2020を100％カバー。VDE(Verband der Elektrotechnik)による認証も取得している。Samsung独自の「Glare Free Technology」により、反射を最小限に抑え、さまざまな照明条件でも鮮明な色とコントラストを維持する。

また、次世代のHDR10＋テクノロジーである「HDR10+ ADVANCED」を業界初実装。Eclipsa Audioに対応し、高画質と高音質を実現した。

そのほか、Samsungの強化された「Vision AI Companion 2」による会話形検索機能、レコメンデーション機能、AI Football Mode Pro、AI Sound Controller Pro、Live Translate、Generative Wallpaper 、Microsoft Copilot、PerplexityといったAI機能やアプリにもアクセスできる。