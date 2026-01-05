¶¶ËÜ»á¡Ö¼ºÇÔµö¤µ¤ì¤Ê¤¤Ç¯¡×¡¡JOC¡¢¸ÞÎØ¤ä¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ø
¡¡ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Î¶¶ËÜÀ»»Ò²ñÄ¹¤Ï¿·Ç¯»Å»ö»Ï¤á¤Î5Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Î¡ÖÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¿¦°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢2·î¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ä9·î³«Ëë¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤Ç¯¡£°ìÀ¸·üÌ¿¡¢Ì¿·ü¤±¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯¤¤·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¼«¹ñ³«ºÅ¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ï¡¢·ÐÈñ¤ÎÁýÂç¤ä½àÈ÷¤ÎÃÙ¤ì¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¶ËÜ»á¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¼¡¤Î¹ñºÝÂç²ñÍ¶Ã×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À®¸ù¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢JOC¤È¤·¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£