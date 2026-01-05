千葉Jのマイケル・オウが左ヒザ負傷でIL入り…在籍2年目のビッグマンはＢリーグオールスター欠場

B1東地区所属の千葉ジェッツは1月5日、マイケル・オウを左膝内側側副靭帯損傷・脛骨骨挫傷によりインジュアリーリスト（IL）に登録したことを発表した。

中国出身で現在26歳のオウは、208センチ110キロのセンター。カリフォルニア州立大学ノースリッジ校出身で、2020年から母国でプレーした。昨シーズンに千葉J初のアジア特別枠選手として加入。在籍2年目となる今シーズンはここまで1試合平均9分53秒のプレータイムで平均3.0得点2.2リバウンドをマークしていた。

同選手は12月28日に行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」第17節の長崎ヴェルカ戦で負傷。今月2日に全治6週間と診断結果が公表されていたが、回復に時間を要するため今回ILに登録される運びとなった。また、この負傷に伴い、1月18日に開催される「B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026」を欠場することも併せて発表されている。









【動画】千葉ジェッツのインサイドを支えるマイケル・オウのプレー集