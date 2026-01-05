Snow Man佐久間大介『J Movie Magazine』表紙に登場
Snow Manの佐久間大介が『J Movie Magazine Vol.126』（1月5日発売）の表紙に登場している。
■全身全霊を懸け続ける佐久間大介の言葉に注目！
表紙・巻頭特集は、アニメ映画『白蛇：浮生』（1月30日公開）で主演を務める佐久間大介のプレミアムロンググラビア＆インタビュー。作品に出逢う運命を楽しみ、全身全霊を懸け続ける最強の表現者の言葉は必見だ。
また、『白蛇：浮生』で佐久間とともにW主演を務める三森すずこのインタビューも掲載される。
その他、『連続ドラマW シリウスの反証』に出演する中島裕翔、ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』に出演する藤井流星×七五三掛龍也らのグラビア＆インタビューも掲載。
さらに、A.B.C-Z『A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!』のライブレポート、映画『教場 Reunion／Requiem』に出演する木村拓哉らの最新映画レポートも楽しめる。
■『J Movie Magazine Vol.126』ラインナップ
【表紙＋巻頭特集】
独占ロンググラビア＆インタビュー
佐久間大介
『白蛇：浮生』
「声優・佐久間大介」の魅力に迫る／三森すずこインタビュー
【グラビア＆インタビュー】
中島裕翔『連続ドラマW シリウスの反証』
藤井流星×七五三掛龍也 ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』
西畑大吾 ドラマ『マトリと狂犬』
藤原丈一郎 連続ドラマW 池井戸潤スペシャル『かばん屋の相続』
大西流星×原嘉孝 ドラマ『横浜ネイバーズ』
【ライブレポート】
A.B.C-Z『A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!』
【最新映画レポート】
木村拓哉『教場 Reunion／Requiem』
柄本佑×渡辺謙『木挽町のあだ討ち』
浜辺美波×目黒蓮『ほどなく、お別れです』
道枝駿佑『君が最後に遺した歌』
…and more!
■書籍情報
2026.01.05 ON SALE
『J Movie Magazine Vol.126』
■関連リンク
映画『白蛇：浮生』作品サイト
https://white-snake.movie/
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43
https://mentrecording.jp/snowman/