カルラ <2789> [東証Ｓ] が1月5日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比13.6％減の2億8700万円に減り、通期計画の3億2500万円に対する進捗率は5年平均の98.3％を下回る88.3％にとどまった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比40.7％増の3800万円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比57.6％減の2500万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の3.2％→1.3％に悪化した。



株探ニュース

